Sensibiliser la petite enfance à la diversité et à l’interculturalité. Les crèches communales de La Chaux-de-Fonds se sont fixé cet objectif. Elles ouvrent pour cela un site internet destiné aux familles du canton et aux professionnels de la petite enfance. Nommé « Cresco », il rassemble des chansons, vidéos, livres et autres outils de soutien à la parentalité. Il rassemble également une rubrique plus spécifique pour les professionnels.

Soutenu par le Service de la cohésion multiculturelle, le Service de la protection de l’adulte et de l’enfant et la Confédération, via le Programme d’intégration cantonal, le projet devrait prochainement être traduit dans une dizaine de langues. /comm-mts