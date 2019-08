Les Vert’libéraux visent le siège de l’UDC

Les Vert’libéraux neuchâtelois lorgnent sur le siège de l’UDC. Grâce à son apparentement avec le PDC, le parti a exprimé son ambition samedi entre deux coups de pelle lors d'une action de ramassage de déchets près de Malvilliers. Y étaient présents : Pierre-Yves Jeannin, Julien Noyer et Sarah Pearson-Perret. Sur la place Pury à Neuchâtel, en parallèle, se trouvaient Maxime Auchlin et Noura Kayal. Les trois autres candidats manquants se trouvaient « sur le terrain » ou à l’étranger, mais se sont exprimés en vidéo, et pour certains en direct via un ordinateur fourni en énergie par un panneau solaire.

Une occasion pour le parti d’exprimer ses axes de campagne. La lutte contre les changements climatiques et les problèmes environnementaux sont les principales préoccupations des Vert'libéraux. Sans compter l’ouverture à l’Europe, l’égalité des droits individuels avec l’initiative parlementaire « Mariage civil pour tous » et enfin, l’innovation.

Toutefois, même avec le PDC, les chances des Vert’ libéraux d’obtenir le siège tant convoité restent maigres. Les deux partis auront bien du mal selon les pronostics à rivaliser avec les deux grands groupes de la droite neuchâteloise : le PLR et l’UDC dont ils ont voulu faire bande à part. Pourtant, le président des Vert’libéraux neuchâtelois, Mauro Moruzzi se veut confiant. /vma