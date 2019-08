Y-Parc à l’heure des Numerik Games

Et si le numérique était au 21e siècle ce que l’imprimerie fut à la Renaissance ?

L’éventail des animations proposées ce week-end à Yverdon dans le cadre du festival Numerik Games devrait apporter des éléments de réponses.

Cette 4e édition est coproduite par l’Université de Lausanne et la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Elle s’adresse sans doute aux geeks et aux érudits mais surtout à tout un chacun, y compris à ceux qui sont plutôt rétifs aux nouvelles technologies. L’idée des organisateurs est de décliner le numérique à travers des animations musicales, culturelles, artistiques, patrimoniales, économiques et académiques.

Cela va de la compagnie japonaise d’arts de la scène ENRA au décryptage du succès de Fortnite en passant par le digital painting, la magie ou les bonnes vieilles salles de jeux d’arcades./cwi