Neuchâtel : Un mois pour faire bouger la population

Le programme cherche à remettre le plaisir au centre de la pratique du sport et ainsi casser l’idée que le mouvement est une « corvée ». Les activités proposées ont d’ailleurs été soigneusement choisies pour être le plus divertissantes possible.



ll sera notamment proposé de faire des balades à pied ou à vélo, de découvrir une ville de façon connectée à l'aide d'une application mobile ou encore de pratiquer du foot en marchant (Walking Football).



Ce « mois qui bouge » a également pour vocation de montrer que le sport est accessible et facilement intégrable dans la vie quotidienne.