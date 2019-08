L’agenda culturel des petits

Théâtre, cinéma et musée pour les écoliers. Pour la 9e fois, les services culturels de l’État de Neuchâtel, en collaboration avec les Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, vont distribuer leur « Agenda jeune public » aux enfants âgés de 4 à 13 ans. La publication réunit les principales activités culturelles et artistiques prévues pour les élèves de la 1e à la 8e année de l’école obligatoire.

Pour les plus âgés, l’abonnement « 20 ans 100 francs » donne accès pour les jeunes de moins de 21 ans à une pléthore d’activités artistiques et culturelles dans plusieurs cantons romands pour un prix unique de 100 francs. /comm-mts