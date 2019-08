C'est reparti pour les « Family Games» 

Boxe, escalde, golf ou encore tir à l’arc… Ce sont quelques-unes des 30 activités sportives que parents et enfants pourront tester gratuitement lors de la deuxième édition des « Family Games ». L’occasion également de faire connaissance avec les clubs sportifs de la région. Organisé par le Panathlon des Montagnes Neuchâteloises et en collaboration avec le Service des sports, celui de la santé et de la jeunesse, la manifestation aura lieu durant toute une journée à La Chaux-de-Fonds.

Du nouveau pour cette année

Après le succès de la première édition réunissant près de 1'000 personnes, cette deuxième saison possède son lot de nouveautés. Une dizaine de nouveaux clubs sportifs participeront à l'évènement pour y faire découvrir leurs disciplines (le skateboard, la lutte ou encore le golf). Aussi, les animateurs du musée d’histoire de la Chaux-de-Fonds proposeront aux familles de s’essayer à un jeu d’antan : le jeu de paumes.

Les organisateurs et le Service cantonal des sports ont également mis sur pied un projet pilote permettant d’intégrer les requérants d’asiles et réfugiés, ainsi que des personnes en situation de handicap et de rupture sociale. Ils seront encadrés par des éducateurs professionnels.

Cette année, la marraine de cette édition sera l'épéiste chaux-de-fonnière Pauline Brunner.

Les « Family Games » se tiendront au complexe sportif de La Charrière le 8 septembre. /vma