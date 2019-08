Braderie-Horlofolies : les limites sonores de la manifestation

Faire la fête oui, mais sans se faire mal aux oreilles. C’est ce que demandent les autorités aux organisateurs des manifestations d’envergure dans le canton de Neuchâtel, dont fait partie la Braderie-Horlofolies qui se tient ce week-end à La Chaux-de-Fonds.

Car le rendez-vous n’échappe pas au phénomène constaté aussi à la Fête des Vendanges de Neuchâtel ou aux Promos du Locle. À savoir, il existe une certaine concurrence sonore entre les stands, qui n’hésitent pas pour certains à pousser et mélanger les différents styles musicaux toujours plus haut, toujours plus loin et toujours plus fort. Et pourtant, il y a des règles. Pierre-François Gobat chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel :