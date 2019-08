La Société de musique innove

Cette nouvelle saison fait aussi preuve d’originalité vu que la majorité des artistes qui se produiront dans les salles des Montagnes neuchâteloises n’ont jamais été programmés auparavant. Certains ne sont même jamais venus à La Chaux-de-Fonds.

Point d’orgue du programme, un concert avec la Philharmonie de Iéna est prévu le 24 octobre. Ce sont 80 musiciens qui seront présents sur scène pour interpréter notamment quatre rhapsodies des compositeurs George Enescu, Serguei Rachmaninov, Charles Villiers Standford et George Gerschwin. Alors que le terme est connu du grand public et a été popularisé par le groupe Queen notamment, la rhapsodie est une forme de pièce musicale très particulière. François Lilienfeld, membre du comité de la Société de musique et chef d'orchestre :