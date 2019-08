Élections fédérales: la place forte des femmes neuchâteloise

Le canton de Neuchâtel se distingue en Suisse romande par une hausse spectaculaire du nombre de candidates: il y a 46% de femmes en plus qu’en 2015 sur les 13 listes. Au total, 19 candidates au National sont en lices par rapport à 2015, soit six de plus. Du côté des États, les neuf participantes représentent la moitié des candidatures. Elles sont deux fois plus qu’aux dernières élections.



À noter qu’avec deux femmes sur leur liste (Martine Docourt et Silvia Locatelli) les socialistes ont de bonnes chances d’en envoyer une à Berne. Une présence féminine plus incertaine pour le National, mais Céline Vara des Verts pourrait piquer le fauteuil du POP Denis de La Reussille.



Davantage de candidates mais un nombre plus faible de cadidatures pour Berne. Toutefois, la proportion qu’une femme puisse occuper un siège est renforcée. Sachant que depuis 2015, seul des hommes représentent le canton sous la Coupole. À savoir que sur les listes, aucune majorité de femme n’est constatée. /ats-vma