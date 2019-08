Alain Bringolf n’est plus

Alain Bringolf est décédé lundi des suites d’une maladie. Né en 1940, le popiste a siégé à l’exécutif de La Chaux-de-Fonds pendant 18 ans, de 1977 à 1995. Il a également été député au Grand Conseil pendant 36 ans.

Dans un communiqué, le Parti ouvrier et populaire rend hommage à son ancien élu : « Le POP ne peut que se féliciter d’avoir connu en Alain une si belle personne, à la fois assidue et bienveillante. Aucun mot n’est assez fort pour exprimer notre reconnaissance à Alain et à son entourage, d’avoir tant partagé à nos côtés. » /comm-mwi