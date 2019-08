40'000 francs pour la culture

Des créations originales pour stimuler l’accès à la culture. Le Canton de Neuchâtel a lancé mardi un appel à projets destiné aux créateurs professionnels et institutions afin d’offrir la possibilité à des publics non coutumiers des lieux culturels habituels de découvrir des projets artistiques de qualité. Trois à six projets pourront se partager un montant maximum de 40'000 francs.

Parti du constat que les prix, la méconnaissance ou l’appréhension des milieux artistiques peuvent s’avérer dissuasifs, cet appel à projets a pour but d’offrir des conditions optimales à leur réalisation.

Les créations devront s’adresser à un large public et inclure une composante neuchâteloise prépondérante. Le délai de dépôt des dossiers de candidature est fixé au 13 octobre. /comm-mts