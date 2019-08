Le sort du Bibliobus en suspens à Val-de-Ruz

L’avenir du Bibliobus à Val-de-Ruz est toujours en suspens. Par souci d’économies, le Conseil communal avait décidé de se retirer de la bibliothèque ambulante. L’initiative qui demande son maintien a été soumise lundi soir au Conseil général. Les élus avaient le choix entre trois scénarios: suivre l’avis de l’exécutif, rejeter le texte et laisser le peuple décider, adopter l’initiative et réintégrer le Bibliobus ou renvoyer le tout en commission pour l’élaboration d’un contre-projet. C’est cette dernière solution qui a été retenue par 12 voix contre 6 et 13 abstentions.

PS et Verts, qui soutenaient l’initiative, ont préféré jouer la carte de la prudence et s’abstenir plutôt que de voir le texte purement et simplement être balayé.

C’est maintenant à la commission sports-loisirs-culture de se mettre au travail.

En début de séance, le Conseil communale a fait un état des lieux concernant les suites des inondations qui ont frappé en juin dernier les villages de Dombresson, Villiers et du Pâquier.

Concernant la route cantonale qui monte de l’est de la vallée jusqu’au Pâquier, les délais seront en principe tenus. La chaussée devrait rouvrir d’ici à l’automne. Les travaux de soutènement ont été plus conséquents que prévus.

Pour répondre aux besoins de la population, l’équipe de la chancellerie a été renforcée. La Commune a par ailleurs renoncé à facturer les émoluments communaux pour les reconstructions liées aux intempéries. /cwi