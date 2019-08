Le SPAJ accueille un nouveau responsable

Nouvelle arrivée au SPAJ. Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse a annoncé lundi matin la désignation de Marc Dunant en tant que nouveau chef de l’office des structures d’accueil extrafamilial et des institutions d’éducation spécialisée. Détenteur d’un Bachelor d’éducateur social de la HES-SO et d’un Master en Direction et stratégie d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires, il dirige le service de l’enfance et de la commune de Milvignes depuis 2015. Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er novembre 2019.

Le poste était vacant depuis fin janvier 2019 à la suite du départ de Madame Debora Belloy. Il est occupé par Luca Fumagalli, chef du service adjoint du SPAJ, dans l’intervalle. /comm-mts