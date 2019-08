Pour se développer et concrétiser des projets, dix communes ont créé la Région des Montagnes neuchâteloises. Cette entité représente plus de 50'000 habitants et a la particularité d'allier des zones urbaines et rurales.

La Région des Montagnes neuchâteloises a été constituée le 4 juin par les dix communes de Brot-Plamboz, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot, Les Brenets, Le Locle, La Sagne, Les Planchettes et Les Ponts-de-Martel, selon un communiqué diffusé lundi. Elle sera présidée par Théo Huguenin-Elie, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds.

Le comité compte également quatre autres membres provenant de différentes communes. Cette Région « entend soutenir activement différents projets, qui renforceront le positionnement territorial sur ses atouts historiques et reconnus, à savoir sa dynamique créatrice, ses patrimoines (naturel, culturel, architectural, horloger) ainsi que l'horlogerie et la haute précision », a-t-elle indiqué.

La création d'une maison de la tourbière aux Ponts-de-Martel, la valorisation du patrimoine du froid à la Brévine, l'aménagement des rives du Doubs aux Brenets, la création du zoo-musée de la Chaux-de-Fonds, la mise en place d'un centre national des arts de rue ou encore le déploiement du 1er parcours « Street art de Suisse » au Locle font partie des projets. Le programme cantonal d'impulsion permettra notamment de soutenir certaines mesures d'importance. /ATS