Du spectacle sur l'eau et dans les airs. La Société de sauvetage du Bas-Lac organisait, en cette fin de semaine, la Fête internationale de sauvetage du Léman. Pour la deuxième fois de leur histoire, Saint-Blaise et le lac de Neuchâtel accueillaient les 34 sections de sauvetage lémaniques pour leur concours annuel de sauvetage. Et en cette occasion, la manifestation a invité un Super Puma de l'Armée suisse pour un show aérien spectaculaire. /dsa