Travaux à Saint-Blaise: Le Conseil communal ne fera pas d'expertise

Les travaux au cœur de Saint-Blaise continuent à faire jaser. Le Conseil communal a annoncé vendredi matin qu’il n’ordonnera pas l’expertise demandée par le Comité référendaire.

Pour rappel, mi-août, un groupe de conseiller généraux et de membres de la société civile a lancé une récolte de signature pour un référendum populaire. Ce dernier vise à contrer un crédit complémentaire de 530'000 francs voté par le Conseil général de Saint-Blaise pour couvrir les coûts de dépassements des travaux au centre du village.

Le crédit ayant déjà été dépensé, l’action des référendaires avait pour but de pousser le Conseil communal à mandater une expertise indépendante pour déterminer les causes de ce surcoût.

Pour l’exécutif, une évaluation a déjà été effectuée en interne et a été validée par les commissions financières et des travaux publiques. Elle a estimé que les dépassements de coûts et de temps étaient dus à « des impondérables liés à la nature du terrain ».