Une 20e saison à la rue du Coq pour l’ABC

La nouvelle saison qui a démarré mi-août à l’ABC est la 20e que le centre culturel chaux-de-fonnier vit dans ses locaux de la rue du Coq.

Les responsables en ont profité pour organiser le 24 août une soirée spéciale intitulée : Alors, tu coqoopères ?

Pour l’occasion, le public est invité à une table ronde autour de la coopérative. On y croisera Elisabeth Hirsch Durrett membre d’une coopérative d’habitation, l’historien Marc Perrenoud et Michel von Wyss à l’origine d’initiatives citoyennes dans les années 1980.

Le théâtre, le cinéma et la gastronomie qui cohabitent dans les locaux de l’ABC attirent annuellement plus de 20'000 personnes, des très jeunes aux beaucoup plus âgés. Seuls les 15-35 ans peinent à franchir les portes du centre culturel. Peut-être que les concerts organisés cette année au restaurant dès le mois d’octobre permettront d'attirer cette frange de la population. /cwi