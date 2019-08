Deux nouvelles têtes au Département de l’économie et de l’action sociale

Du nouveau du côté du Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS). La Chancellerie d’État a annoncé jeudi dans un communiqué la désignation de Vânia Carvalho au poste de cheffe du service et de la cohésion multiculturelle, et Roland Nötzel à celui de délégué à la domiciliation.

Vânia Carvalho sera notamment chargée de développer la politique cantonale d’intégration et de prévention des discriminations. Actuellement responsable d’équipe au sein de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle, elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er octobre.

Spécialisé dans le développement de personnes et d’organisations, Roland Nötzel inaugure un nouveau poste créé par le Conseil d’État. Il sera notamment en charge de déployer une stratégie de promotion de la domiciliation dans le Canton de Neuchâtel et de ses conditions-cadres. /comm-mts