Eau polluée dans un immeuble de La Chaux-de-Fonds : le réseau n’est pas concerné

Des nouvelles rassurantes dans l’affaire de l’eau contaminée au plomb et au fer dans l’immeuble de la rue de La Chapelle 13 à La Chaux-de-Fonds.

Les analyses réalisées par le distributeur montrent que le réseau n’est pas touché et que les concentrations de métaux anormalement élevées ont été observées à l’intérieur du bâtiment.

Viteos rappelle que sa responsabilité s’arrête à l’entrée de l’immeuble et que toutes les infrastructures en aval sont du ressort du propriétaire.

Le trop haut taux de plomb et de fer a été observé à l’intérieur du bâtiment. Selon un communiqué de Viteos diffusé ce vendredi, il est à imputer à un phénomène de consommation plus faible en période de vacances avec stagnation prolongée de l’eau dans les conduites, ayant pour effet une accumulation localisée d’impuretés dans l’eau.

Le distributeur ajoute que la corrosion des conduites et un phénomène naturel et qu’il est recommandé de toujours laisser couler l’eau 2 à 3 minutes avant de la consommer, en particulier le matin et dans des maisons anciennes. Nous avons contacté la régie immobilière qui gère l'immeuble mais aucun responsable ne peut nous répondre avant la semaine prochaine. /comm-cwi