Un réalisateur jurassien en compétition à Locarno

A 34 ans, l’Ajoulot Simon Guélat participe pour la deuxième fois à la compétition officielle du Festival international du film de Locarno. Son troisième court-métrage, « Aline », figure dans la sélection nationale de la catégorie « Pardi di Domani », que l’on peut traduire par « les Léopards de demain », référence aux fameuses statuettes attribuées par le festival. Il y était déjà programmé en 2016 avec « Cabane ».

« Aline » est une adaptation du roman éponyme de 1905 de Charles-Ferdinand Ramuz – un auteur qui lui est cher. Le tournage s’est déroulé en Valais. La version de Simon Guélat se passe aujourd’hui et raconte l’histoire d’Alban, un garçon de 17 ans qui vit à la montage et qui lit ce roman. Alban s’identifie complètement à l’héroïne et se met à vivre des choses qui ressemblent étrangement à ce qu’il lit. On ne sait plus bien, au final, si l’histoire relève du fantasme ou de la réalité, explique Simon Guélat.

« Aline » dure un peu plus de 30 minutes. Il est projeté jeudi, vendredi et samedi en premières mondiales au Festival international du film de Locarno. L’annonce du palmarès aura lieu samedi en fin de journée. /lad