Eric Augsburger n'est plus

Le monde politique neuchâtelois est en deuil. Eric Augsburger, ancien conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, est mort mardi à l’âge de 62 ans d’une crise cardiaque.

Ce membre du parti Solidarités était entré à l’exécutif de la capitale cantonale en 1996. À la tête de l’instruction publique, des affaires sociales et des affaires culturelles, Eric Augsburger avait également présidé la Ville en 2002, l'année de l'exposition nationale à Neuchâtel. Il avait ensuite quitté son siège de conseiller communal après deux mandats en 2004. En parallèle, il a également siégé au Grand Conseil neuchâtelois.

De Neuchâtel vers Peseux

Eric Augsburger n’a jamais vraiment quitté le monde politique. Il était toujours engagé dans le mouvement Ensemble à gauche, groupe avec lequel il siégeait au Conseil général de Peseux. Un village pour lequel il s’est aussi engagé à titre privé en 2016, en déposant un recours contre le résultat subiéreux du vote sur la fusion Neuchâtel ouest.

Engagements multiples

Eric Augsburger laissera le souvenir à ses collègues, amis et camarades d’un homme humble et engagé bien au-delà du cercle politique. Il avait notamment présidé l’organisation de Neuchàtoi, le groupe SIDA Neuchâtel, ou encore plus récemment le conseil de fondation de l’Académie de Meuron. Directeur d’un EMS à Bevaix, il avait pris une retraite anticipée depuis le début de l’année.«Il était très impliqué dans la vie publique, avec un engagement fort, constant et cohérent » nous a confié sa compagne Fabienne. /lre