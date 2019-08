Nouvelle vie pour la Petite Rochette

Loge franc-maçonne et pensionnat

La Petite-Rochette a été construite vers 1735. L’historien Jean-Pierre Jelmini signale dans son ouvrage consacré au millénaire de Neuchâtel, que la bâtisse était communément appelée « possession du Tertre », du nom de la colline sur laquelle elle trône. Dès 1812, la famille Pourtalès cède la propriété à un consortium de francs-maçons. En 1852, de nouveaux propriétaires y installent un pensionnat et ajoutent un étage à la maison initiale. Plus d’un siècle et demi plus tard, les chambres ainsi créées pourraient bien connaître une nouvelle vocation, celle d’offrir aux Neuchâtelois un lieu d’accueil exceptionnel pour les hôtes de passage. /gwe