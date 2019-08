Le Watt Air Jump évacué dans la tempête

Une fin mouvementée pour le Watt Air Jump 2019. Les organisateurs ont évacué le site du festival de la plage de Saint-Blaise dimanche sur le coup de 18h00, au vu du violent orage et des rafales de vent qui se sont abattus sur le littoral. « Malgré toutes les mesures prises pour éviter tout problème ou risque pour le public, dame nature a été plus forte » note le festival dans un communiqué envoyé dimanche soir, en évoquant notamment une situation critique pour les embarcations situées sur le lac. Les derniers concerts de la soirée ont été annulés.

Mais tout n'est pas à jeter. Avec 6000 festivaliers de vendredi à dimanche, les organisateurs du rendez-vous ludique et musical parlent d'un bilan « stable mais encourageant au vu des conditions météo du week-end » . Les nouvelles infrastructures du site répondent aux attentes, et les concerts et animations ont rencontré un beau succès. De quoi bien profiler le festival en vue de sa 10e édition en 2020. /comm-lre