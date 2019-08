Prêts à manger moins de viande?

La préservation du climat passe aussi par la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les experts du GIEC estiment que ces pertes atteignent entre 25 et 30% de la nourriture produite annuellement pour la consommation humaine - soit environ 1,3 milliard de tonnes - perdus ou gaspillés. Ce chiffre est en hausse de 40% depuis 1970 et représente 200 calories par jour et par individu. /eja-gwe-ats