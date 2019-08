Nouveaux aménagements pour le Watt Air Jump

Le Watt Air Jump festival entame les derniers préparatifs. La manifestation se tient pour la neuvième fois de vendredi à dimanche à la plage de Saint-Blaise. La recette reste la même. De multiples activités sportives et ludiques sur terre et eau sont au programme. En parallèle, un véritable festival est mis sur pied avec notamment les Broken Back, Neg Marron ou encore Shake Shake Go. Les organisateurs ont aussi opéré quelques changements sur le site pour cette nouvelle édition, comme l'explique le président Timothée Voumard dans notre vidéo. /lre