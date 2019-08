Fermeture temporaire du centre d'asile des Verrières

Il n’y aura plus de requérants d’asile au centre fédéral des Verrières à partir du 1er septembre et au moins jusqu’au 31 décembre. La Confédération annonce ce mercredi vouloir suspendre provisoirement l’exploitation de la structure, en raison du faible nombre d’arrivées de requérants d’asile en Suisse. Cette décision temporaire a été prise en accord avec les autorités communale et cantonale.

Pour rappel, les Verrières accueillent des requérants jugés problématiques, susceptibles de troubler l’ordre public ou le bon fonctionnement des centre fédéraux ordinaires. Le centre neuchâtelois est destiné à pouvoir accueillir jusqu’à 60 occupants or seules 33 personnes y ont été assignées depuis son ouverture au mois de décembre dernier.

Cette sous-occupation entraîne des surcoûts, qui ont incité les autorités fédérales à trouver des solutions alternatives, quitte à remettre en question l’utilité de tels centres. Les précisions d'Emmanuelle Jaquet, porte-parole du Secrétariat d’Etat aux migrations, au micro de Jérôme Favre: