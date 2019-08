Duo de syndicats chevalins au Marché-Concours

La semaine du cheval vient de commencer à Saignelégier, et sert de préambule au Marché-Concours national de chevaux. Jusqu’à dimanche, la halle-cantine et ses alentours accueilleront cavaliers et visiteurs. Et cette année, deux syndicats chevalins sont à l’honneur et doivent préparer une présentation : celui des Franches-Montagnes et celui du Haut-Plateau Montagnard. Le président du second nous explique l’une des raisons de cette invitation commune. Jean-Pierre Froidevaux :