Un cours pour prévenir les chutes des seniors

C’est la hantise de nombreuses personnes âgées vivant seules : Pro Senectute Arc Jurassien va lancer à la rentrée un nouveau concept de cours pour prévenir les chutes. Intitulés « Gym équilibre », ces rendez-vous sont destinés à tous les retraités. Le Bureau de prévention des accidents dénombre chaque année environ 280'000 chutes en Suisse. Près de 1'400 d’entre elles se terminent par un décès. L’objectif de la fondation régionale est donc de lutter contre ce phénomène.

Les cours seront notamment axés sur l’équilibre et le renforcement des membres inférieurs. Les monitrices et moniteurs formés dans le cadre d’un programme national proposeront également aux participants de travailler sur des méthodes permettant de se relever en cas de chute. La responsable sport et mouvement de Pro Senectute Arc Jurassien, Fanny Meier, rappelle que certaines personnes restent parfois des heures voire des journées entières sans pouvoir appeler au secours.

La démarche est soutenue financièrement par les cantons du Jura et de Neuchâtel. Le programme bénéfice également de subventions de l’Office fédéral des assurances sociales. Un cours aura lieu dès le 2 septembre à La Chaux-de-Fonds et le 4 septembre à Neuchâtel. Informations ici. /alr