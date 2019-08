La formation quand on est migrant (4/5) : Assad

Les jeunes arrivés dans le Jura en tant que mineurs non accompagnés préparent leur avenir. Malgré les difficultés, ils sont de plus en plus nombreux à entamer une formation. C’est le cas d’Assad, qui vit au centre pour mineurs de Courfaivre. Il est actuellement apprenti dans un garage à Porrentruy, et pratique le kick-boxing. Il apprécie ces opportunités, et particulièrement l’ambiance dans laquelle il travaille :