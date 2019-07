Le brunch prend racine au Joratel 

Aménager la grange et mettre la main à la pâte

Plusieurs centaines de personnes afflueront vers le domaine familial jeudi. En conséquence, des parkings ont été aménagés dans les champs aux alentours. Dans les écuries brossées et nettoyées, des bottes de foin et des tables ont été disposées pour accueillir les visiteurs et le buffet de produits du terroir.

En cuisine justement, la touche finale sera donnée jeudi matin aux aurores. Ce mercredi matin, l’heure était à la confection des 70 kilos de pains et de tresses dans le laboratoire. Précuits dans un premier temps, ces pièces seront passées au four tôt jeudi matin. D'autres produits confectionnés toute l'année par la ferme et de la viande et des fromages de la vallée complèteront le repas.

Malgré l’enthousiasme de la nouvelle génération de la famille Robert, un bilan sera effectué avec la quarantaine de bénévoles après cette édition pour savoir si cette importante organisation connaîtra un nouvel épisode l’année prochaine. /lre