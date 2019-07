Sanotsh Vidit remportera le Tournoi des Grands Maîtres

Le vainqueur du Tournoi des Grands Maîtres est déjà connu au Festival d’échecs de Bienne. Un remis avec les Blancs a suffi à l'Indien Santosh Vidit pour conserver quatre points d'avance sur son premier poursuivant, et s'arroger ainsi le premier rang avant même de jouer la dernière ronde. Pour les places suivantes, par contre, tout est encore ouvert, et on pourrait bien assister à des prolongations mercredi en cas d'égalité de points après 28 rondes!





Après les quatre victoires blanches de dimanche, seul Peter Leko a réussi lundi à sortir son épingle du jeu et à se replacer au classement. Son adversaire péruvien, Jorge Cori, a opté pour la Défense Française, indiquant qu'il était prêt à jouer plus que pour la nulle. Les deux joueurs ont ainsi proposé une partie spectaculaire.

De leur côté, les deux représentants helvétiques ont choisi la même ouverture pour contrer avec les Blancs leur adversaire du jour: la variante très à la mode avec Fb5+ dans la Grünfeld. Aussi bien Nico Georgiadis contre Parham Maghsoodloo que Sebastian Bogner contre Sam Shankland ont obtenu ainsi des positions prometteuses. Mais une fois de plus, ils n'en a parvenusspas à concrétiser et ont dû se contenter de la nulle.





Santosh Vidit d’a pour sa part pas eu besoin de prendre des risques inconsidérés avec les Blancs, et il a annulé au 41e coup contre Nodirbek Abdusattorov, par ailleurs le deuxième joueur après l'Indien a avoir obtenu jusqu'ici le plus de points en parties lentes. Le vainqueur de ce GMT nouvelle formule est ainsi d'ores et déjà connu. Mais il est probable que nous assistions à une intéressante séance de départage mercredi pour déterminer le classement final. Tout dépend bien sûr des résultats de la dernière ronde du triathlon qui a lieu ce mardi, à 14h comme d'habitude. /comme-ami