Nouveaux records de chaleur enregistrés cet été

D’abord, le mois de juin : on se rappelle de cet épisode de canicule à la fin du mois. Puis juillet : il a fait chaud les premiers jours, puis des anticyclones ont amené de l’air plus frais. Mais nous avons quand même vécu un épisode notable la semaine du 20 juillet : en Suisse romande, les températures ont dépassé les 30 degrés, avec un pic de chaleur les 24 et 25 juillet. Il faisait par endroit plus de 37 degrés : voilà un deuxième épisode de canicule, qui s’est révélé plus intense que celui de juin. Et qui a affecté les glaciers, notamment. Avec la chaleur qui persiste depuis juin, le bimestre juin-juillet a été le deuxième le plus chaud depuis le début des mesures de températures en 1864.

Deux canicules en quelques semaines : les experts de Météosuisse s’accordent pour dire que les vagues de chaleur intenses sont devenues plus fréquentes au cours des dernières décennies. En Suisse romande, elles se succèdent à intervalles de plus en plus rapprochés. Pour l’EPFZ, c’est un signe du changement climatique en cours. /cto