Les vélos électriques en pleine ascension

C’est une tendance forte dans le domaine de la mobilité urbaine, mais aussi de loisirs. Le vélo électrique connaît un développement remarqué en Suisse et dans le canton de Neuchâtel. Il faut dire que ces véhicules sont adaptés pour parcourir la topographie des villes de la région. En effet, ils permettent désormais de monter de la place Pury aux Cadolles à Neuchâtel ou de la place du Marché du Locle au Communal sans trop mouiller sa chemise.

Les types et le nombre de modèles explosent dans les commerces spécialisés, du plus sportif pour les excursions en montagne au plus utilitaire et urbain pour les déplacements de son domicile à son lieu de travail par exemple. À La Chaux-de-Fonds, une enseigne a récemment décidé de fermer son rayon dédié à la course à pied pour entièrement se consacrer aux deux-roues, en particulier aux vélos électriques. Son co-propriétaire Alexandre Rognon est bien placé pour constater cette tendance :