La formation quand on est migrant (2/5) : Ridwan

La formation est l’une des clés de l’intégration pour les jeunes migrants, mais ils n’ont pas la tâche facile. Cette semaine, nous partons à la rencontre de cinq jeunes arrivés en Suisse en tant que mineurs non accompagnés, et qui apprennent un nouveau métier. Ridwan en fait partie. Il achève un préapprentissage d’agent d’exploitation à la mairie de Fontenais, dans le Jura, et entamera son CFC au même endroit dès la rentrée. Ridwan vit au centre d’accueil pour mineurs non accompagnés de Courfaivre depuis 2 ans, mais il a séjourné en famille d’accueil avant cela. Il en garde un bon souvenir, même s’il espère prendre son indépendance prochainement :