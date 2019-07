Internés par l’État sans avoir commis un délit

Elles n’ont pas commis de délit et pourtant elles ont été privées de leur liberté : en Suisse, près de 60'000 personnes adultes ont subi un internement administratif durant le siècle dernier, et ce jusqu’en 1981. Une commission indépendante d’experts (CIE) a fait ces dernières années la lumière sur cette page sombre de notre histoire, encore souvent méconnue. Les résultats de leurs recherches font l’objet de plusieurs ouvrages, dont les trois derniers viennent de paraître.

On y apprend notamment que ces internements étaient pratiqués dans tous les cantons avec plus ou moins d’arbitraire et d’opacité. Mais dans tous les cas, ces mesures coercitives étaient décidées par des représentants de l’État et non par une instance judiciaire.