L’année 1969 en musique : Abbey Road (4/5)

Un groupe mythique sert de trame au quatrième volet de notre série d’été sur l’année 69 en musique. Il y a 50 ans, de février à août 1969, les Beatles entrent en studio pour la dernière fois. L’album Abbey Road - du nom de la rue dans laquelle se trouvait le studio E.M.I – sort dans les bacs le 26 septembre. Il s’agit des derniers enregistrements effectués par les Fab Four dont la séparation sera actée peu après la parution du disque. La fin du groupe ne sera toutefois officialisée qu’en avril 1970, peu après la sortie du disque Let it be. François Comte nous emmène dans les coulisses de l’album Abbey Road des Beatles :