Mesures cantonales pour aider les agriculteurs contre la sécheresse

Mesures pour les agriculteurs neuchâtelois. Le Canton veut aider le secteur agricole touché par la sécheresse. Il autorise avec effet immédiat le pâturage des prairies extensives, peu intensives, des bordures tampons attenantes des haies et des prairies riveraines. L’exploitant qui adopte cette mesure doit en informer le service de l’agriculture au préalable.

Pour les exploitations d’estivage, il est également autorisé de les approvisionner en foin pour pallier le manque d’herbe et éviter ainsi la désalpe anticipée du bétail. Pour celles les plus fortement touchées par la sécheresse et devant procéder à une désalpe prématurée en raison du manque de fourrage, aucune pénalité financière ne sera appliquée en lien à la charge usuelle en bétail. /comm-rgi