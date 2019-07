46e édition du Bal des Foins dans la tradition

La 46e édition du Bal des Foins se déroule samedi et dimanche prochain à l'Anim'Halle des Ponts-de-Martel. Cette manifestation célèbre à l'origine la fin des foins. Elle est à présent fêtée chaque année comme une tradition pour les habitants de la région.

Les festivités débuteront à 19 heures samedi avec diverses animations, repas et une disco prisée par les jeunes. Le dimanche sera rythmé par différents concerts dès 11 heures et jusqu'au bout de la nuit avec des groupes folkloriques. Les cachets des plus célèbres étant trop élevés pour la manifestation qui est totalement gratuite, le comité mise une fois de plus sur des petits mais talentueux groupes de musique folklorique de Suisse comme d'Autriche.

La journée de dimanche sera également marquée par le traditionnel concours du lancer de la botte de paille. Le but étant de lancer le plus loin possible, avec de l'élan, une botte de paille qui pèse entre 13 et 20 kilos, poids qui peut varier selon l'année. Ce concours est ouvert à tous et les inscriptions se font directement sur place. /lyg