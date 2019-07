Le Temple du Bas remis à neuf

Le Temple du Bas à Neuchâtel se refait une jeunesse. Des travaux d’assainissement et de réaménagement démarrent ces jours et vont s’achever avant la fin 2020 dans cet édifice construit en 1695. Il s’agit avant tout de renouveler les équipements techniques pour la scène mais aussi d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et de le remettre aux normes.

Un nouveau gradin rétractable

Au niveau scénique, l’une des principales améliorations sera la mise en place d’un gradin automatique rétractable et télescopique. La structure dédiée aux chœurs de musique pourra être déployée en quelques secondes seulement et par une seule personne. Un gain de temps et d’argent puisque jusqu’à présent, le démontage des anciens gradins nécessitaient l’intervention de plusieurs machinistes durant plusieurs heures. Ainsi ce nouveau gradin permettra d’organiser deux manifestations distinctes durant la même journée.

Les installations scéniques seront également remises au goût du jour, notamment en ce qui concerne le son et la lumière. Le sous-sol sera lui aussi réaménagé avec des loges indépendantes et une salle de réunion.

Efficacité énergétique

Le chantier permettra d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment, notamment au niveau de la toiture et de la ventilation. De quoi permettre une réduction de la consommation de 70%, soit une économie de 30'000 francs par an.

Pour le reste, il n’y aura pas d’intervention majeure sur l’enveloppe du bâtiment mis à part le remplacement des fenêtres et des portes. Un échafaudage sera posé au début de l’année prochaine.

L’architecte en charge de la réalisation du projet est la Maison d’art’chitecture Serge Grard SA à Fenin. L’architecte Serge Grard assure que seules quelques ouvertures en façades seront « réactualisées », tout comme la mise en scène des foyers d’accueils du public et de la scène. Le but est d'intervenir de façon discrète: