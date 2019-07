Attaque d'une station-service à Peseux

Brigandage dans une station-service de Peseux. Vendredi matin vers 7h45, deux hommes avec le visage dissimulé ont attaqué le Mini-Prix de la commune. Un des malfrats a utilisé un grand couteau de cuisine pour menacer une employée. Celle-ci a été ensuite forcée de leur remettre le contenu de la caisse. Leur forfait commis, ils ont pris la fuite.

La Police neuchâteloise a interpellé les deux individus 30 minutes après le forfait commis. Ces derniers étaient cachés dans un jardin. Les patrouilles qui ont fouillé le secteur ont été aidées d’une unité canine, mais c’est un témoin qui a alerté la police. Il avait aperçu les hommes en fuite.

Agés de 19 et 21 ans, les deux brigands sont domiciliés dans la région et « défavorablement connus des services de police ». Le procureur de service a ouvert une instruction pénale et va demander la mise en détention provisoire de ces deux individus. Le butin et l’arme utilisée n’ont pas été retrouvés. L’employé de la station-service n’a pas été blessée, mais sous le choc, elle pourra bénéficier d’un suivi psychologique. /comm-vma