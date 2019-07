Anim’Mousse rempile pour une troisième année

Les Ponts-de-Martel auront droit à deux soirs de fête. L'Anim'Mousse se tient ce week-end dans le village des Montagnes neuchâteloises. Au programme, la manifestation propose des concerts de groupes de la région et une disco vendredi soir, alors qu'une Mousse party est prévue samedi.

A l'origine du projet, on retrouve un comité de jeunes gens qui se sont inspirés des jeunesses fribourgeoises et vaudoises. Le but est de copier les girons populaires. Avec cet événement, les organisateurs souhaitent s'implanter durablement dans le paysage des fêtes de jeunesse.