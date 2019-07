Un incendie ravage un champ à Rochefort

Un champ a pris feu ce mercredi du côté de Rochefort. C’est aux alentours de 18h que les pompiers et la police sont intervenus sur place, selon Arcinfo, qui indique également que plusieurs bottes de paille ont été détruites.

Si une botteleuse pourrait être à l’origine du sinistre, celle-ci reste à confirmer. Aucun blessé n’est à déplorer.

Selon la police neuchâteloise, une trentaine de pompiers des DPS de Neuchâtel, Cortaillod, La Chaux-de-Fonds et Rochefort ont combattu le sinistre qui a finalement détruits un engin agricole et 2.5ha de champ. La route entre Rochefort et Noiraigue a été fermée entre 18h30 et 21h30 en raison de la fumée et de la présence des nombreux véhicules d’intervention. /dsa