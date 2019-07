Un Neuchâtelois veut nettoyer les routes du canton

Canettes de bière, plastiques en tout genre, mégots de cigarette, le bord des routes neuchâteloises n’est pas toujours des plus propres, c’est le constat de Cédric Huguenin. Ce Neuchâtelois, passionné de vélo, en fait régulièrement l’expérience lors de ses balades et veut motiver ses concitoyens à l’aider à nettoyer la région. Il a créé il y a quelques mois un groupe Facebook du nom de « Mouvement citoyens neuchâtelois », regroupant aujourd’hui plus de 150 personnes.