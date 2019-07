Fête des vignerons : le porte-drapeau neuchâtelois vient d'Auvernier

Coup d’envoi de la Fête des Vignerons. Alors qu’une journée consacrée au canton de Neuchâtel est prévue le 10 août prochain, un encaveur de la région participera aux 20 représentations prévues à Vevey. Il s’agit de Jean-Denis Perrochet, de la Maison Carrée à Auvernier. Il est le porte-drapeau neuchâtelois de la fête. Son rôle : représenter le canton durant les festivités et notamment lors du cortège de la Confrérie. Lors de la cérémonie du couronnement, qui récompense les meilleurs vignerons-tâcherons, les spectateurs pourront admirer un tableau où chaque communes vaudoises et les cantons suisses seront représentés par leurs bannerets. Une mission de rêve pour Jean-Denis Perrochet, deux fois spectateur de la Fête des vignerons, en 1977 et 1999. Les festivités se tiendront jusqu’au 11 août prochain. /vma