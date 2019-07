Apollo 11 : miniaturiser pour mieux voler (4/8)

Un simple smartphone est aujourd’hui 1000 fois plus puissant que les ordinateurs utilisés par la Nasa à l’époque d’Apollo 11.

Marcher sur la lune à l’époque représentait une prouesse technologique et la conquête de l’espace a permis de nombreuses avancées. La plus importante concerne la miniaturisation. On en discute avec Ana Maria Madrigal, responsable du programme spatial et aéronautique au CSEM, le Centre suisse d'électronique et de microtechnique à Neuchâtel. /rgi