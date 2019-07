Le 10e anniversaire de l’inscription des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle à l’Unesco marquera la Braderie-Horlofolies. La manifestation chaux-de-fonnière accueille Louxor et son imposant mouvement de montre mécanique. Établie à Lyon, la compagnie arpentera le Pod pendant l’après-midi du samedi et participera à la parade du dimanche.

La Braderie-Horlofolies, c’est du 30 août au 1er septembre. Pour les sociétés locales, quelques emplacements de guinguettes sont encore à louer. /comm-mwi