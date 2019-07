De la dentelle sur les murs

Impressionnante, cette œuvre qui a été réalisée au pochoir, à la bombe et au pinceau va aussi rappeler aux habitants que Le Locle a eu son âge d’or de la dentelle. En effet, bien avant l’avènement de l’horlogerie, aux 18e et 19e siècle, les dentelles s’exportaient partout en Europe, ce qui faisait du Locle la plus importante localité des Montagnes. Une cheffe d’entreprise, Melanie Montandon, a même eu quelque 800 employées sous ses ordres vers 1830. C’est d’ailleurs sur la dentelle locloise, qui « est très longue avec de grands motifs » que NeSpoon s’est basée pour réaliser son œuvre.

D’autres événements liés au Street Art – ou Art urbain – organisés par la Luxor Factory auront lieu cet été au Locle. /jha