Un projet pour interroger sa philosophie éducative

Accompagner son enfant, le comprendre et s’adapter à ses besoins : un projet d’éducation créative verra le jour à l’automne 2019 aux Franches-Montagnes. Jusqu’au mois de mai de l’année suivante, des conférences, des soirées d’informations et des ateliers seront organisés par deux enseignants, Geneviève Bénon et Olivier Bedogni, et une psychologue, Adélaïde Braîchet. Tous trois passionnés d’art-thérapie, ils comptent donner des pistes aux parents et aux professionnels qui souhaitent découvrir l’éducation créative.

« Etre créatif face à ce que dévoilent les enfants »

Pour Geneviève Bénon, qui est aussi formatrice en art-thérapie évolutive, il n’y a pas une seule méthode d’éducation : « Au contraire, il s’agit d’être créatif et vivant, face à ce que les enfants nous dévoilent. »

L’éducation créative, ce serait donc le fait de s’adapter au jour le jour aux situations, aux émotions des membres de la famille : « Plutôt que d’appliquer une méthode et de vouloir être des parents parfaits, il s’agit de suivre son intuition et d’être créatif dans ce qui se passe sous nos yeux », explique Geneviève Bénon. Si ce projet voit le jour aujourd’hui, c’est parce que les trois initiateurs ont remarqué que les adultes s’interrogent de plus en plus sur les méthodes d’éducation… notamment les parents d’élèves qu’Olivier Bedogni rencontre : « A l’époque, on faisait confiance à l’enseignant, on reproduisait l’éducation héritée de nos parents… maintenant, on a accès à une multitude de formes d’éducations et les parents s’interrogent, pour accompagner au mieux leurs enfants ».





Des ateliers pour tous

Concrètement, une première conférence gratuite aura lieu le 3 octobre, afin de présenter le projet, puis trois soirées d’informations suivront. Chacune d’entre elles abordera un thème différent : les émotions, la communication et la créativité. Gratuites, elles sont réservées aux adultes et nécessitent une inscription préalable. Enfin, trois ateliers pratiques seront organisés. Ils sont ouverts aux adultes et aux enfants : « Les familles sont les bienvenues, afin de travailler tous ensemble sur les différentes générations ou la communication par exemple. Et les enfants qui participent peuvent être tout petits, ou bien adolescents : nous avons préparé des ateliers pour tous », explique Adélaïde Braîchet.

Les inscriptions se font au 079/544 8734 ou 079/502 8846. /cto