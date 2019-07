Un petit vent de nostalgie soufflait dimanche aux Jeunes Rives à Neuchâtel. Les passionnés d’anciennes voitures américaines d’avant 1980 et des Volkswagen à moteur refroidi à air, bus VW et Coccinelle, s’étaient donnés rendez-vous à l’occasion de la 6e édition du « BBQ Cars and Friends ». Quelque 350 véhicules étaient exposés sur la place du bord du lac, un record pour la manifestation. Les participants venaient de toute la Suisse mais aussi de France. /jpp