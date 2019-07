Le canton de Neuchâtel, un des derniers cantons suisses à avoir un ban des vendanges, veut l'assouplir. La date de début des vendanges ne serait plus fixée par la commune mais cette dernière aurait l'obligation d'assurer la protection du vignoble.

« Quand il y a pléthore de cépages et de produits (mousseux, vendanges tardives), cela n'a plus de sens qu'une commune doive fixer une date à partir de laquelle on puisse vendanger », a déclaré à Keystone-ATS Johannes Rösti, directeur de la station viticole neuchâteloise. Toutefois, la commune devra continuer à assurer la protection du vignoble.

Soit plutôt un rôle de défense de propriété pour éviter par exemple que des promeneurs ne viennent piquer du raisin. « Les vignerons pourraient aussi payer la commune pour lui donner la mission d'effaroucher les oiseaux », a ajouté Johannes Rösti.

Cette proposition d'assouplissement du ban des vendanges doit être encore approuvée par le Grand Conseil. /ATS